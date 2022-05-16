Поліцейські Черкащини припинили злочинну діяльність уманських шахраїв

Уманчани займалися махінаціями під виглядом продажу автозапчастин та оренди житла. Учасників злочинної групи у складі 5 осіб, викрили черкаські кіберполіцейські. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Схему шахрайства організував 38-річний чоловік, який мав чотирьох спільників, серед них була й жінка. Фігуранти протягом року “заробляли” на тих, хто в Інтернеті замовляв автозапчастини. Зловмисники брали повну або часткову оплату, а потім зникали.

З початком війни злочинна група запровадила ще один вид шахрайства, який полягав у поширенні в Інтернеті оголошення про надання в західних регіонах України в оренду квартир, яких не існувало. Отримавши гроші, правопорушники блокували номери клієнтів та більше не виходили на зв’язок.

З метою конспірації шахраї використовували підробні документи, на які реєстрували суб’єкти господарської діяльності, відкривали розрахункові рахунки в банківських установах на підставних осіб.

Працівники кіберполіції Черкаської області спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури задокументували та припинили злочинну діяльність аферистів. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі організатору та чотирьом його спільникам мають повідомити про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

“За скоєне, фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші громадяни, які постраждали від їхніх протиправних дій», — резюмує начальник ГУНП в Черкаській області Михайло Куратченко.

Поліція закликає громадян бути обачливими під час придбання товарів в мережі Інтернет і не спішити переказувати кошти незнайомим особам.

Сектор комунікації поліції Черкаської області