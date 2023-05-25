поліція дніпра затримала підозрюваного за замах на вбивство 31-річного містянина

Під час конфлікту 51-річний власник квартири з мисливської рушниці вистрелив в бік свого гостя. Потерпілий отримав травми та звернувся до місцевої лікарні.

Злочин стався 23 травня близько 23.30 в одній із квартир по проспекту Дмитра Яворницького у місті Дніпрі. Як з’ясували правоохоронці, під час суперечки власник квартири здійснив постріл зі своєї рушниці в бік 31-річного гостя.

Поліцейські Дніпровського районного управління поліції спільно з працівниками кримінального аналізу встановили та затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили рушницю та патрони до неї.

24 травня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується про обрання чоловіку запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції