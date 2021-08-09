В Одесі затримали чоловіка з Кіровоградщини, який скоїв розбійний напад на двох дівчат

19-річні одеситки, бажаючи скоротити дорогу додому, пішли через кладовище. Там їх перестрів зловмисник, пригрозив осколком пляшки й відібрав мобільні телефони.

Правоохоронці, яких потерпілі покликали на допомогу, по гарячих слідах затримали 34-річного нападника та вилучили в нього речові докази.

«Правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку інкримінують розбійний напад, передбачений ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті, йому загрожує до семи років ув’язнення», — повідомив заступник начальника — начальник СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Степан Кірмікчі.

Одеське районне управління поліції № 1