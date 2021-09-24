На Львівщині взяли під варту чоловіка, який п’яним скоїв смертельну ДТП

Внаслідок травм, отриманих в ДТП, на місці загинула 36-річна жінка та 10-річний хлопчик. Ще один потерпілий, 34-річний чоловік, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні через десять днів після події.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 липня, близько 13.00, на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Дубина Стрийського району. Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Астра», 24-річний мешканець району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем «Мазда», в якому їхала сім’я з двома дітьми.

Внаслідок травм, отриманих під час ДТП, пасажири «Мазди» – 36-річна жінка та її 10-річний син – загинули на місці події. 34-річного водія «Мазди» та 7-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано. На жаль, через десять днів чоловік, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.

Також під час ДТП тілесні ушкодження отримав водій «Опеля» – його було доставлено до лікарні. Експертиза встановила, що на момент зіткнення він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські затримали водія у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Після проведення лікування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. // Діло