Судитимуть жінку, яка побудувала мініготель на самовільно зайнятій земельній ділянці і завдала майже ₴600 тис. шкоди

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жінки за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб щодо земель в санітарно-захисних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачена, діючи за попередньою змовою зі своїм чоловіком, після придбання квартири по вул. Хабарова в Харкові, самовільно зайняла прилеглі землі. Так, без розробки та погодження проекту, отримання відповідних дозволів, жінка провела реконструкцію і організувала будівництво житлових прибудов та надвірних споруд, які в подальшому було огороджено парканом.

Незаконно побудовані споруди утворюють мініготель і використовуються у комерційній діяльності обвинуваченої.

Самовільне зайняття земельної ділянки, використання ділянки не за цільовим призначенням, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу завдало шкоди на суму майже 600 тис. грн.

Справу розглядатимуть у Фрунзенському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура