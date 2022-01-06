За жорстоке побиття чоловіка судитимуть мешканця Старобільська

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області підтримують публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо хуліганства та умисного спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122 КК України).

Фігурантом зухвалого побиття чоловіка у громадському місці виявився 31-річний місцевий мешканець напідпитку.

Наразі прокурори направили до суду обвинувальний акт.

За даними слідства, близько опівночі 18 жовтня 2021 року нетвереза компанія прибула автомобілем до одного з магазинів м. Старобільськ, де між двома чоловіками стався конфлікт.

Обвинувачений штовхнув потерпілого, від чого останній впав. Продовжуючи свої злочинні дії, нападник зачепив буксирувальний трос до одягу чоловіка та почав тягнути, але трос відірвався.

У подальшому зловмисник жорстоко побив постраждалого, нанісши численні удари кулаками та ногами у взутті по голові. Свідком інциденту була третя особа з компанії, яка намагалася зупинити правопорушника.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Старобільського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вчинене обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)