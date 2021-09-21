За жорстоке вбивство собаки мешканця Львівщини арештували на місяць

Мар’ян Репецький вбив тварину палкою, бо на неї скаржилася хазяйка

Старосамбірський районний суд арештував на місяць пенсіонера, який забив до смерті собаку палицею. Такий вирок суд виніс під час засідання 16 вересня.

Випадок жорстокого поводження з твариною трапився 16 червня 2020 року. Мешканець села Тершів Старосамбірського району, пенсіонер Мар’ян Репецький прийшов на подвір’я своєї односельчанки, де бігав рудо-білий безпородистий собака. Чоловік обвив шию тварини мотузкою, потягнув її до галявини на території села і прив’язав до лавки. Потім чоловік взяв палку і забив собаку до смерті і пішов з місця події.

Під час судового засідання Мар’ян Репецький визнав свою провину і пояснив, що господарка собаки неодноразово жалілася йому на поведінку тварини.

Суддя Юрій Пошивак, який розглядав цю справу, вирішив, що Мар’ян Репецький щиро кається у скоєному і врахував це як пом’якшуючу обставину. Натомість обставин, які б обтяжували вину чоловіка, суд не побачив. Таким чином Старосамбірський райсуд призначив Репецькому місяць арешту за жорстоке поводження з твариною. Цей вирок ще може бути оскаржений в апеляції. // zaxid.net