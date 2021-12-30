Через місяць після виходу з колонії чоловік «замінував» відділок поліції і знову сідає на 4 роки

Дніпровський райсуд Києва відправа за ґрати громадянина, який збрехав про мінування одного зі столичних райвідділів поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 23 грудня.

За матеріалами справи 8 жовтня обвинувачений звільнився із Білоцерківської виправної колонії №35 по відбуттю покарання. Майже рівно через місяць у денний час він подзвонив на «101» і передав неправдиву інформацію, що влаштує вибух у будівлі відділу поліції № 1 Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, що по вулиці Петра Запорожця, 19-А.

Це призвело до паніки та порушення нормального ритму роботи відділу, а також безпідставного залучення спеціальних служб для перевірки повідомлення.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину в повному обсязі. У скоєному щиро каявся, казав жалкує про вчинене. Втім, мотиви такого вчинку не пояснюються.

Громадянин раніше судимий і суд вважає, що його перевиховання і виправлення неможливе без ізоляції від суспільства.

У підсумку псевдомінера засудили до 4 років ув’язнення. Він перебуває під вартою з 9 листопада — від моменту затримання.

У 2018-2021 роках чоловік відбував тюремне покарання за незаконне поводження зі зброєю.