За зловживання службовим становищем судитимуть службових осіб Київської митниці та Слов’янського лісгоспу 

Слідчі Теруправління ДБР Києва завершили розслідування стосовно двох головних державних інспекторів митного поста «Столичний» Київської митниці, через зловживання службовим становищем яких державний бюджет недоотримав 5 млн грн податків.

У період вересня-листопада 2020 року службові особи митниці «дозволяли» підприємству, яке займається імпортом нафтопродуктів, ввозити дизельне паливо під виглядом антикорозійної оливи. На відміну від дизпалива, вона не відноситься до підакцизних товарів.

Під час митного оформлення митники не вживали жодних заходів, хоча бачили у документах неправильний код товару (класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД).

Під час досудового розслідування зафіксовано 20 епізодів подібних операцій.

Через таку незаконну діяльність державний бюджет недоотримав акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму майже 5 млн гривень.

Посадовці обвинувачуються у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст.364 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.

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Також, слідчі Теруправління ДБР Краматорська завершили розслідування стосовно працівників ДП «Слов’янський лісгосп», зловживання яких завдало державі 2 млн гривень збитків.

Лісничий та майстер лісу держпідприємства під час проведення санітарно-вибіркової рубки на ввірених їм ділянках здійснили незаконну порубку 473 дерев. Деревину фігуранти реалізували поза офіційним обліком підприємства.

Як результат державі завдано збитків на понад 2 млн гривень.

Колишні лісничий та майстер лісу обвинувачуються у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Державне бюро розслідувань