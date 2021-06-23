За знущання над батьками чоловік отримав 2 роки та 9 місяців обмеження волі

За підтримання публічного обвинувачення Красноградською окружною прокуратурою Красноградський районний суд Харківської області визнав винним 30-річного чоловіка за фактом домашнього насильства (ст. 126-1 КК України) стосовно своїх батьків та призначив покарання у виді 2 років та 9 місяців обмеження волі.

Так, 30-річний мешканець міста Красноград Харківської області, у січні 2021 року судимий за домашнє насильство стосовно своїх батьків та звільнений судом від відбування покарання з іспитовим строком, знову, вже через два дні після його засудження, вчинив аналогічний злочин щодо своїх батьків.

Чоловік систематично вчиняв психологічне насильство щодо своїх батьків, з якими проживає однією сім`єю, шляхом словесних образ, погроз, принижування та залякування, що призвело до психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати повноцінного побуту та відпочинку, тощо.

Вироком Красноградського районного суду Харківської області від 10.06.2021 затверджено угоду про примирення між чоловіком та його батьками, відповідно до якої його визнано винними та засуджено за ст. 126-1 КК України, а саме домашнє насильство до 2 років та 9 місяців обмеження волі.

Довідково: вказаний вирок суду на даний час не набрав законної сили.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури