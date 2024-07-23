Забезпечувала діяльність ботоферми російських онлайн-сервісів – судитимуть жительку Житомирщини

Прокурор Коростенської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно місцевої жительки за фактами несанкціонованого втручання у роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, вчиненими під час дії воєнного стану (ч. 5 ст. 361 КК України).

За даними слідства, 42-річна жителька Коростеня, з метою власного збагачення, встановила у квартирі спеціалізоване телекомунікаційне обладнання. Також придбала сім-картки різних українських операторів для реєстрації віртуальних мобільних номерів.

На цій технічній базі створила численні акаунти у месенджерах, а також у Telegram, які продавала і здавала в оренду. Прибуток отримувала на електронний гаманець.

Обвинувачена надавала послуги клієнтам інших держав, у тому числі й представникам країни-агресора – російським онлайн-сервісам. У такий спосіб реєструвалися анонімні акаунти у соцмережах, поштових серверах тощо. Створені ботоферми поширювали російську пропаганду.

Для забезпечення функціонування ботоферми протягом 2023-2024 років жінка використала понад 1000 сім-карток.

Під час обшуку за місцем проживання вилучено докази вч инення злочину, зокрема, значну кількість сім-карток, спеціальне телекомунікаційне обладнання, комп’ютерну техніку, банківські картки, чорнові записи.

Досудове розслідування проводило Коростенське райуправління поліції. Оперативний супровід забезпечували УСБУ в області та відділ протидії кіберзлочинам в Житомирській області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання, зокрема, позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури