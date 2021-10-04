Заблоковано чергову схему фальсифікації ПРЛ-тестів та COVID-сертифікатів на Чернігівщині

Служба безпеки України заблокувала чергову схему фальсифікації ПРЛ-тестів та «Міжнародного свідоцтва про вакцинацію» від короновірусної хвороби. Щомісяця «прибуток» зловмисників становив 400 тис грн.

Як встановили співробітники СБУ, злочинну схему організували двоє місцевих жителів ще у червні 2021 року.

Вони пропонували «клієнтам» однієї з чернігівських туристичних агенцій виготовлення підробок. Люди, які планували виїхати на відпочинок за кордон зверталися до них за «довідкою» про негативний тест на COVID, не здаваючи жодних аналізів.

Вартість однієї довідки становила 400-500 гривень, а свідоцтво про вакцинацію – 1500 гривень. Щомісяця зловмисники у середньому виготовляли по 350 «тестів» та 150 «міжнародних свідоцтв».

Під час обшуків у помешканнях фігурантів провадження виявлено підготовлені підроблені довідки про проходження тесту на COVID та фейкові міжнародні сертифікати.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Викриття оборудки проводилось Управлінням СБ України в Чернігівській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Національною поліцією.

СБУ