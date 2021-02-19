Заблоковано канал постачання в Закарпаття особливо небезпечних психотропів

Вчора, 18 лютого, співробітники карного розшуку Головного управління поліції Закарпаття за силової підтримки бійців Роти особливого призначення на вулиці Лобачевського в Ужгороді провели спецоперацію по затриманню міжрегіонального наркодилера.

В ході оперативних заходів поліцейські з’ясували, що через 48-річного жителя обласного центру на територію області потрапляють особливо небезпечні психотропні речовини під назвою MDPV*, який більш відомий як «сіль». В подальшому небезпечний наркотик зловмисник збував своїм клієнтам.

Під час затримання у наркоторговця вилучили майже 200 грам незаконного товару, вартість якого за цінами «чорного ринку» сягає майже 100 тисяч гривень. При інтраназальному вживанні одного грама може вистачити на 10-15 доз. Так, поліцейські попередили поширення серед населення області мінімум 3 тисяч доз психотропу.

Наразі зловмисника поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі інкримінують йому ч. 2 ст.307 Кримінального кодексу України. Також працівники поліції клопотатимуть в суді про взяття під варту фігуранта на період досудового розслідування.

Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області