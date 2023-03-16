САП готує апеляційну скаргу на судійське виправдання нардепа-«слуги» Камельчука

Вищий антикорупційний суд визнав невинуватим нардепа Юрія Камельчука у декларуванні недостовірної інформації. Прокурор САП готує апеляційну скаргу на вирок ВАКС.

Про це повідомляє УНН з посиланням на САП.

«Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 16 березня 2023 року, яким чинного народного депутата виправдано у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію у суді апеляційної інстанції.

В САП нагадали, що у декларації за 2020 рік нардеп не вказав квартиру на Печерську у центрі Києва вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала у нього в оренді з жовтня 2019 по жовтень 2021 років та непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів США.

У січні 2023 року справу нардепа Юрія Камельчука, який “забув” задекларувати орендовану квартиру на столичному Печерську, передали до суду.