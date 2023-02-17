Забила до смерті власну матір – винесено вирок 52-річній львів’янці

За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури міста Львова 52-річну жінку визнано винною у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Суд призначив їй покарання у виді 8 років позбавлення волі.

В суді прокурори довели, що засуджена проживала разом із своєю 82-річною мамою, з якою у нею часто виникали конфлікти. Під час чергового конфлікту, жінка почала наносити численні удари по тілу та голові потерпілої, обливати її холодною водою. Після чого, ігноруючи усі прохання припинити побиття та знущання, з метою спричинення фізичних страждань мамі, фігурантка відкрила усі вікна в квартирі та, зробивши протяг в кімнаті, вийшла з неї на декілька хвилин.

Пенсіонерка, скориставшись відсутністю доньки, вийшла на сходову площадку та почала кликати на допомогу. Однак, засуджена почувши крики вибігла за мамою та затягнула її назад у квартиру, де продовжила наносити останній численні удари руками та ногами.

Побиття закінчилось тільки з прибуттям правоохоронних органів.

Потерпілу було госпіталізовано у лікувальний заклад, однак через 3 місяці вона померла від отриманих тілесних ушкоджень.

Під час судового засідання засуджена не розкаялась, вину не визнала.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури