Задержан 20-летний водитель, который на «Форде» сбил двух парней в Николаеве

Полицейские нашли и задержали водителя автомобиля Ford Fusion, который в центре Николаева сбил двух пешеходов и сбежал с места ДТП.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла поздним вечером в четверг, 8 октября, на проспекте Центральном, напротив магазина «Сотка». Водитель автомобиля Ford Fusion сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном для перехода месте, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП двое пострадали мужчин в возрасте 21 и 18 лет. Их с места происшествия доставили в БСМП, состояние расценивается как тяжелое.

Правоохранители начали отрабатывать прилегающую территорию и уже через несколько минут установили местонахождение автомобиля, на котором было совершено ДТП. Автомобиль без водителя стоял на пересечении улиц Потемкинская и Московская.

Принятыми мерами полицейские установили местонахождение водителя, им оказался 20-летний местный житель, мужчина имел признаки алкогольного опьянения.

Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас по согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту проводится расследование уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали автоаварию, обратиться по телефонам (063) 426-16-72 или 102. // Новости N