Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки под Кропивницким

Задержанного взяли под стражу на два месяца.

Полицейские установили подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девушки в Кировоградской области.

Как сообщает полиция, в результате проведенных следственных действий и экспертиз получено достаточно доказательств причастности к преступлению 16-летнего парня.

«По факту убийства, совершенного в ночь с 14 на 15 августа на территории Кропивницкого района, парню сообщено о подозрении и избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», – говорится в сообщении.

Полицейские продолжают расследовать уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Убийство 16-летней Виктории Макаренко: что известно

Сообщалось, что в городе Бобринец Кировоградской области нашли мертвой 16-летнюю Викторию Макаренко, которую накануне объявили в розыск.

Тело девочки с телесными повреждениями обнаружили в заброшенном колодце на территории населенного пункта, где она проживала. // УНИАН