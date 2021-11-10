Задержан предполагаемый виновник ДТП в Одессе, в котором погибла 15-летняя девочка

Полиция Одессы объявила, что задержала водителя, сбившего насмерть 15-летнюю девочку-подростка и серьезно травмировавшего ее брата. ДТП случилось еще 4 ноября, а последние пять дней виновник аварии скрывался в квартире у приятеля.

Мужчина надеялся, что его не вычислят, поскольку свой Opel он бросил во дворе, от старого телефона избавился, купил новый аппарат и постоянно менял на нем карточки мобильных операторов.

Тем не менее дилетантские попытки замести следы оказались неудачными. Водителя вычислили, а во время обыска в доме нашлись и улики: ключи от автомобиля, документы на машину.

28-летнего одессита готовятся арестовать. Выяснилось, что мужчину к тому же разыскивают за преступления в соседней стране. Там украинца подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.

Напомним, смертельное ДТП в Одессе случилось 4 ноября. Opel на большой скорости сбил двоих людей на пешеходном переходе на проспекте Адмиральском. 15-летняя подросток погибла. Ее 21-летний брат с переломом ноги был доставлен в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Была объявлена операция «Перехват», разыскиваемый автомобиль нашли на улице Лунина. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»