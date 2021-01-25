Задержан уголовник, который открыл стрельбу в поезде

Правоохранители задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в совершении стрельбы в поезде.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной прокуратуры.

«Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. В суд передано ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что ранее судимый 42-летний житель Хмельницкой области находясь в поезде со своим товарищем распивали спиртные напитки, не реагировали на неоднократные замечания пассажиров и проводников прекратить употреблять алкоголь и вести себя прилично.

«В дальнейшем, ранее судимый мужчина действуя умышленно, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, которое выражалась в высказывании нецензурной лексикой, демонстрируя пренебрежение к общепринятым нормам морали, регламентирующим правила общежития и соотношений между людьми, беспричинно, желая самоутвердиться за счет публичного унижения других, демонстрируя особую дерзость в присутствии потерпевшего, в тамбуре поезда достал из кармана своей дубленки пневматический пистолет и произвел два выстрела в ноги потерпевшего, нанеся ему телесные повреждения», — отмечается в сообщении.