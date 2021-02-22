Задержанному в «Борисполе» Яценко объявили подозрение (фото)

Подозреваемый не стал оказывать сопротивления задерживавшим его силовикам

Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.

По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где начато проведение неотложных следственных действий.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что сопротивления при проведении следственных действий Яценко не оказывал. // «Сегодня»