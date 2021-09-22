Задерживали за терроризм в том же кафе, где и застрелили: СМИ узнали об убитом в Черкассах мужчине

Черкасский предприниматель Михаил Козлов, которого сегодня расстреляли в городской кофейне, был связан с криминалом.

Об этом пишет местное издание Про все.

По данным СМИ, стрельба произошла в кафе «Львовская мастерская шоколада», в помещении в то время находились дети.

Козлов является главой ОО «Организованной защиты граждан», которую создали в 2015 году якобы в защиту от полиции. Однако тогда у местных журналистов возникли вопросы по цели деятельности группы Козлова. Также Козлов имел охранную фирму.

По информации издания, Козлова неоднократно судили за тяжкие преступления, в том числе за вымогательство.

В кофейне, где Козлова нашли раненым, бизнесмен любил проводить встречи со своими партнерами. Именно в этом заведении, в августе 2020 года мужчину задержали сотрудники СБУ по делу о причастности к терроризму.

Соратников Козлова считают причастными к стрельбе в Черкассах и в Киеве на Крещатике. В Черкассах тогда задержали четырех участников инцидента, которым впоследствии смягчили меры пресечения.

Информированные источники издания подтверждали, что разборки устроили представители враждующих группировок, в частности «люди Козлова». Номинального руководителя другого «лагеря» накануне депортировали из Украины.

Стрельба в Черкассах: что известно

В среду, 22 сентября, в Черкассах произошла стрельба в одной из общественных харчевен, в результате чего смертельно ранили одного из мужчин.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на легковушке, транспорт нашли сожженным на выезде из города.

Правоохранители объявили план по перехвату злоумышленников. По словам свидетелей, нападавших было по меньшей мере трое. Все были одеты в одежду темного цвета и с надписями «СБУ». // УНИАН