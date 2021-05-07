Задушив сина, а сам втопився… Встановлено причину смерті батька та сина, яких знайшли у кар’єрі

Сина задушили, батько помер від утоплення. Це показав розтин. Слідство у справі завершено.

Під час огляду тіл, які дістали з кар’єру, судово-медичним експертом видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не виявили. Докладні причини були встановлені експертизою під час розтину. З’ясувалося, що 34-річного чоловіка задушили, а батько помер від утоплення. Тіла чоловіків були у воді майже три доби.

Нагадаємо, надзвичайний випадок стався 30 березня в селі Ташлик, Ротмістрівської ОТГ. Смілянські поліцейські та водолази діставали із води загиблих батька та сина, жителів Сміли. За день до цього жінка заявила про зникнення рідних. Вона розказала, що 28 березня її 58-річний чоловік та 34-річний син, виїхали на автомобілі ВАЗ-2115 до Ватутіного, Звенигородського району, а на вечір зв’язок із ними був відсутній. Жінка отримала від чоловіка “прощальне” повідомлення: «Прощавай, ми поїхали назавжди».

Правоохоронці Черкаського районного управління поліції та управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області проводили оперативно-розшукові заходи, обстежували лісові насадження, відпрацьовували сусідні населені пункти, перевіряли місця можливого перебування батька та сина.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється загиблий 58-річний чоловік.

Наразі за процесуального керівництва прокуратури міста Сміла рідним повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Слідство у справі завершено. // Вартові еспресо