Загадкова трагедія в штаті Оклахома, США. Під час пошуків двох дівчаток знайшли сім тіл

Сім тіл знайшли в сільській місцевості штату Оклахома, США, під час пошуків двох зниклих підлітків, повідомляє влада.

Автор фото, Okmulgee County Sheriff’s Office / Поліція вважає, що тіло Айві Вебстер було серед семи знайдених в сільській місцевості Оклахоми

Поліцейські вважають, що серед загиблих є підлітки, яких вони шукали, – 14-річна Айві Вебстер та 16-річна Бріттані Брюер. Також там був труп Джессі Макфаддена, колишнього засудженого сексуального злочинця, з яким, за словами поліції, поїхали дівчата, повідомляє BBC News.

Поліція не повідомила причину смертей. Місцева влада не надала жодних деталей про інші чотири тіла, які досі не ідентифікували. У понеділок дорожньо-транспортна служба Оклахоми опублікувала попередження про зникнення двох підлітків.

Дівчата проводили вихідні з Макфадденом, як повідомила місцева новинна філія американського медіапартнера BBC CBS, але так і не повернулися додому.

Влада видала ордер на обшук будинку Макфаддена, коли той не з’явився в понеділок вранці, щоб постати перед судом за звинуваченнями у домаганні неповнолітньої.

Поліція поїхала для обшуку до Генрієтти, містечка з приблизно з 6 000 жителями, де вони виявили тіла семи людей.

Шериф округу Окмалгі Едді Райс сказав, що вважає, що під час обшуку знайшли Айві та Бріттані, але додав, що державному медексперту треба ще підтвердити особи жертв.

Повідомлення про зникнення згодом скасували.

“Ми вважаємо, що знайшли все, що шукали, цього ранку, – сказав Райс. – Наші серця разом із сім’ями і друзями, однокласниками та усіма іншими”.

У понеділок Макфадден мав постати перед судом за звинуваченнями від 2017 року в тому, що він використав мобільний телефон для обміну відвертим контентом з неповнолітньою, писало місцеве видання Fox 23.

Жодних інших деталей про справу чи смерті поки що немає.

Батько Бріттані, Натан Брюер, сказав місцевим журналістам, що він шокований.

“Я розгублений. Я справді розгублений. Школа закінчиться тут, а її тут не буде. Я маю на увазі, що її вже немає, – сказав він. – У мене п’ятеро дітей, але вона була наче моя помічниця”.

Автор фото, Oklahoma Highway Patrol / Повідомлення про зникнення дівчаток, де йдеться і про чоловіка, з якими їм бачили

“Бріттані була комунікабельною людиною. Її фактично обрали міс Генрієтти… в липні вона збиралася вже на національний конкурс у Талсі. І тепер вона не встигне, тому що померла”.

Під час чергування у понеділок ввечері Брюер сказав натовпу, що “це просто найгірший кошмар для батьків”.

Школи Генрієтти написали у соцмережах, що оплакують втрату своїх учнів, вони скасували різні заходи і додали, що нададуть учням психологічну допомогу.