Загибель дитини на Чернігівщині – судитимуть водія сміттєвоза
Чернігівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Ніжина за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2021 року в м. Ніжині водій сміттєвоза, не переконавшись у безпеці, рухався заднім ходом поряд із контейнерним майданчиком для сміття і наїхав на 6-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина загинула.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Національної поліції в Чернігівській області.
Примітка Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Чернігівської обласної прокуратуриTweet