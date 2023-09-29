Загибель 2-річної дитини у «п’яній» ДТП – судитимуть водія автомобіля

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що після розпиття алкогольних напоїв зі знайомими, обвинувачений сів за кермо свого автомобіля разом з шістьма пасажирами, троє з яких – діти.

В селі Ніжиловичі Бучанського району він не впорався з керуванням, виїхав у кювет та врізався в дерево. Всі пасажири отримали тілесні ушкодження, 2-річний хлопчик від отриманих травм помер в кареті екстреної швидкої медичної допомоги.

Водія з травмами доставили до лікарні, однак він втік з медзакладу і переховувався від поліції. Правоохоронці встановили його місцезнаходження і затримали впродовж доби.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура