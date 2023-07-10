Загибель курсантів в Харкові: командир, що наказав розібрати снаряд, не визнає провину

Наразі Шевчук перебуває під домашнім арештом, цей запобіжний захід оскаржує прокуратура.

Вже колишній завідувач кафедри Національного університету цивільного захисту в Харкові Олександр Шевчук, якого слідство вважає причетним до загибели двох курсантів – Романа Сліпця та Євгена Кочетова, не визнає свою провину, кажуть в прокуратурі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, в прокуратурі стверджують, що Шевчук, який дав курсантам наказ розібрати снаряд, знав, що вони не мають відповідних навичок.

“Курсанти були на третьому курсі. Вони повідомили йому про те, що до цього не здійснювали розбір такого роду снарядів. Але він все одно наказав їм це робити”, – пояснює Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури.

Курсанти розповідають, що загиблі мали зробити з боєприпасу, який працює, макет, а у разі відмови покараною мала бути вся група.

“Вони не хотіли, але наказ не обговорювався. Вибухова речовина, яка там була, не в такий спосіб взагалі дістається. Вони казали, що потрібний інструмент. На що він відповів: “У мене нема, самі купуйте, якщо вам треба”. Говорив, якщо не зробите, то ви дограєтеся, що курс бігатиме в протигазах і у звільнення ви ходити не будете”, – каже курсант Іван.

Справу щодо загибелі курсантів розслідують за статтею “вбивство через необережність”. Командирові, що віддав курсантам наказ, загрожує до 8 років ув’язнення. Однокурсники загиблих кажуть, що хочуть справедливого покарання для командира. Наразі Шевчук перебуває під домашнім арештом, цей запобіжний захід прокуратура оскаржує.

“Особа була на посаді завідувача кафедри. Вона знає і інформацію персональну про цих курсантів, знає, де вони мешкають, інформацію про їхніх батьків. В нього залишилися в навчальному закладі знайомі викладачі, через яких, теоретично, потенційно він може впливати на курсантів та інших свідків цієї події з метою заплутування досудового розслідування”, – зазначає Чубенко.

Підозрюваний, який наразі перебуває під домашнім арештом, ні з журналістами, ні з керівництвом вишу спілкуватися не хоче.

“За результатами службового розслідування трьох осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. На вимоги комісії розслідування з’явитись Шевчук жодного разу не з’явився і пояснень не надавав”, – каже Вікторія Коленко, речниця університету.

Трагедія із загибеллю курсантів в Харкові

31 травня у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування стався вибух. Двоє курсантів – Роман Сліпець та Євген Кочетов – загинули, ще один дістав поранення. Згодом стало відомо, що до трагедії призвів вибух артснаряду до самохідної артилерійської установки “Піон”.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про початок службового розслідування. Чотири особи, відповідальні за навчальний процес, було відсторонено.12 червня начальнику кафедри, який доручив курсантам розбирати артилерійський снаряд, було повідомлено про підозру. 12 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. // УНІАН