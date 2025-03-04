Жителя Ізмаїльського району затримали за підозрою у вбивстві односельця

Під час затримання зловмисник погрожував підірвати гранату. Перемовини з ним тривали близько двох годин. Завдяки злагодженим діям правоохоронців ніхто не постраждав, небезпечний предмет у підозрюваного вилучили. За скоєне фігуранту загрожує чималий термін ув’язнення.

У жовтні минулого року унаслідок ножового поранення серця у медичному закладі помер 40-річний житель Ренійської громади. В ході встановлення обставин смерті чоловіка поліцейські з’ясували, що до цього причетний 32-річний односелець померлого. Чоловіки посварилися в одному з барів, де під час конфлікту зловмисник вдарив ножем опонента та з місця події втік.

Правоохоронці оголосили правопорушника в розшук і в ході проведення розшукових заходів встановили його місцезнаходження. Затримали його за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» ГУНП в Одеській області в закинутій будівлі на околиці одного із населених пунктів громади.

Намагаючись уникнути затримання, зловмисник, щойно помітив поліцейських, пригрозив підірвати гранату, яку тримав у руках. В результаті перемовин правоохоронці вмовили фігуранта віддати боєприпас вибухотехнікам. Завдяки злагодженим діям поліцейських ніхто не постраждав.

Окрім гранати, з місця події правоохоронці вилучили пістолет з дев’ятьма набоями до нього. Усе скеровано на експертне дослідження.

«Наразі, за наявності достатніх доказів, ми повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто умисному вбивстві. За цей злочин чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу», – зазначив начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Крім того, він зауважив, що до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій та отримання експертних висновків, діям чоловіка буде дана остаточна правова кваліфікація.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури.

Зауважимо: що затриманий скоїв злочини не вперше: відносно нього в суді знаходиться обвинувальний акт щодо спричинення тяжких тілесних ушкоджень знайомому.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини