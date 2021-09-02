За ухилення від сплати майже ₴5,5 млн. судитимуть керівника приватного товариства та його пособника на Черкащині

Черкаською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника господарюючого суб’єкта та його пособника за фактом умисного ухилення від сплати майже 5,5 млн грн податків та службового підроблення (ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, керівник одного з товариств м. Черкаси, уклавши в 2019 році договір щодо надання послуг із обслуговування на території міста, до вартості яких включено податок на додану вартість, та залишаючись єдиним виконавцем за вказаним договором, з метою мінімізації податкового зобов’язання зі сплати ПДВ, створив видимість надання вказаних послуг через 40 виділених, із очолюваного ним товариства, суб’єктів господарювання, які не були зареєстровані платниками податку на додану вартість.

У ході досудового слідства завдані державі збитки не відшкодовано, у зв’язку з чим в інтересах держави прокурором пред’явлено позов про стягнення несплачених податків, а також накладено арешт на нерухоме майно суб’єкта господарювання вартістю 9,6 млн грн.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Черкаської обласної прокуратури