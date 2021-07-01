Повідомлено про підозру п’ятьом особам, які обдурювали людей, представляючись співробітниками відділу безпеки банку

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом особам за фактом створення злочинної організації та керівництва такою організацією, участі у злочинній організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України) та за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, шо п’ять осіб, а саме 2 чоловіка та 3 жінки організували злочинне об’єднання щодо виманювання грошових коштів у людей, а саме вчинення шахрайських дій по всій території України.

Так, особи за допомогою комп’ютера та телефону здійснювали свою злочинну діяльність. Дзвонили людям та представлялись співробітниками відділу безпеки банківської установи та заздалегідь по продуманому сценарію спілкувалися під виглядом підтвердження фінансової операції. Під час спілкування з потерпілими отримували конфіденційну інформацію щодо їх банківських рахунків, карток. Надалі, зловживаючи довірою потерпілих, надавали інструкції щодо вчинення певних дій стосовно переведення грошових коштів на банківські рахунки свого злочинного об’єднання.

30.06.2021 чотирьох зловмисників затримано у порядку ст. 208 КПК України та проведено обшуки за місцем їх проживання, під час яких було виявлено та вилучено грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки, блокноти, банківські картки, чернетки з особистими записами, сім-картки, пристрій для куріння наркотичних засобів з залишками речовини рослинного походження.

30.06.2021 членам злочинної організації повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники УПК в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури