На Черкащині затримано чоловіка, який погрожував жінці та з металевим прутом напав на поліцейського

За погрозу або насильство до працівника правоохоронного органу слідчі відкрили кримінальне провадження. 38-річного уманчанина затримали.

Інцидент стався вранці 11 травня у селі Нестерівка, Уманського району. 38-річний чоловік прийшов до колишньої співмешканки й почав погрожувати розправою жінці та її брату. Вони викликали поліцію.

Правоохоронці, які прибули на виклик, намагалися вгамувати уманчанина. Натомість він почав погрожувати поліцейським. Чоловік поводився неадекватно, забарикадувався меблями в одній із кімнат й нікого до себе не підпускав.

Потім схопив металевий прут й, вискочивши через вікно, кинувся на поліцейського.

Проте втекти чоловіку не вдалося, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманий був у стані алкогольного сп’яніння, перевірка це підтвердила –2,04 проміле.

Наразі за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1. ст. 345 (Погроза або насильство до працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Сектор комунікації поліції Черкаської області