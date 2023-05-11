Поліцейські затримали росіянина, який пограбував 47-річну жительку Козятина

10 травня оперативники Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції встановили та затримали грабіжника, який, застосувавши силу, відібрав у мешканки міста Козятина мобільний телефон.

З повідомленням про пограбування до поліції звернулась 47-річна потерпіла. Жінка повідомила, що близько 19.45 у під’їзді багатоквартирного будинку по вулиці Володимира Великого невідомий чоловік силоміць вирвав з її рук телефон і втік.

За словами начальника Відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Івана Фалдіна, в ході розшукових заходів працівники поліції встановили зловмисника, причетного до пограбування. Розшукали його протягом тридцяти хвилин на одній з вулиць м. Козятин.

Правопорушником виявився 37-річний громадянин російської федерації. Чоловік тимчасово проживає на території Козятинської територіальної громади.

Речові докази він встиг збути.

Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). За таке правопорушення передбачено покарання – до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюється Хмільницькою окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції

Вінницької області