Мешканець Кропивницького убив матір

Поліцейські отримали повідомлення про вбивство в одному із будинків на вулиці Андріївській.

Охоронці порядку відразу прибули на місце події. Біля будинку вони побачили 41-річного чоловіка. Він розповів, що прийшов після роботи додому та виявив в одній із кімнат свою 61-річну матір без ознак життя та в калюжі крові.

Оглянувши будинок, в одній із кімнат інспектори виявили 24-річного чоловіка. Громадянин перебував у стані сп’яніння та зі слідами крові на тілі.

Патрульні викликали швидку медичну допомогу, яка констатувала смерть жінки та слідчо-оперативну групу.

Інспектори затримали чоловіка. Ймовірним вбивцею жінки, виявився її молодший син.

За умисне вбивство горе-синочку загрожує позбавлення волі строком до 15 років. // Вартові еспресо