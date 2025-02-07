Побиття та пограбування хлопця на столичній Оболоні: повідомлено про підозру чотирьом покидькам

Нападників підозрюють у вчиненні хуліганських дій із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Крім того, одному з них додатково повідомлено про підозру за статтею 186 Кримінального кодексу України – грабіж.

Нагадаємо, що вчора ввечері поліцейські під час моніторингу соціальних мереж виявили на сторінках телеграм-каналів відео, де група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого один з них вихваляється, що викрав телефон.

Правоохоронці з’ясували, що 19-річний хлопець, який став жертвою нападу, познайомився з 15-річною дівчиною в інтернеті та запропонував зустрітися, не підозрюючи про її справжній вік. Коли хлопець прибув на місце зустрічі, на нього раптово накинулась група підлітків у балаклавах. Зловмисники жорстоко побили хлопця, зокрема завдаючи ударів по голові металевим ціпком. Крім того, один з них заволодів мобільним телефоном потерпілого.

Протягом ночі оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу та інспекторами ювенальної превенції встановили учасників, причетних до нападу. Ними виявилися четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень, а також двоє 15-річних дівчат, які знімали злочин на мобільний телефон, та одній з яких потерпілий пропонував зустріч. Всі вони мешканці різних районів столиці.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили телефон потерпілого, балаклави та одяг, у якому були нападники.

Слідчі повідомили про підозру чотирьом підліткам за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, одному з них додатково повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Процесуальне керівництво здійснюється Оболонською окружною прокуратурою міста Києва.

Відділ комунікації поліції Києва