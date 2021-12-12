В Яремче шахрай «здав в оренду» неіснуючий котедж

Чимало людей мріють взимку хоча б на кілька днів з’їздити у засніжені Карпати. Але будьте пильними — такою популярністю зимових курортів користуються і шахраї. Особливу увагу варто приділити дистанційній оренді житла.

Так, вчора до відділу поліції в Летичеві звернулась 31-річна жителька одного із сіл з повідомленням про шахрайські дії. Потерпіла разом з подругою планувала відпочинок в Яремче. 27 листопада на досить популярному сайті вона переглядала оголошення про оренду житла в цьому місті. Одне із оголошень її зацікавило. Жінка зателефонувала за вказаним номером, домовилась про приїзд на конкретні дати і перерахувала 5 тисяч гривень.

Коли ж жінки приїхали до Яремче, виявилось, що у місті навіть вулиці такої немає. А телефон «орендодавців», звісно ж, уже не відповідав. Тож, повернувшись додому, потерпіла одразу звернулась із заявою до поліції.

За вказаним фактам працівниками поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

А ми радимо вам детально проаналізувати наявну інформацію перед тим, як перераховувати кошти за оренду житла. Уважно прочитайте оголошення — чим довше воно на сайті, тим це надійніша пропозиція. Якщо день-два — подумайте. «Загугліть» адресу — чи справді є такий будинок. Перевірте фото. Якщо вони надто привабливі і різного розміру — вони точно взяті з мережі. Найкраще — поїдьте і огляньте житло. Якщо воно в іншому місті — попросіть про це знайомих. Якщо немає такої можливості — нехай орендодавець скине вам якомога більше фото житла з різних ракурсів і копії документів. Також прочитайте відгуки в Інтернеті.

Тож будьте пильними і бережіть власні кошти.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області