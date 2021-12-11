За 11 місяців поліцейські Києва помістили до кризових кімнат 221 особу, яка постраждала від домашнього насильства

Серед них: 102 дитини, 115 жінок та 4 чоловіків. Для потерпілої сторони прийняте рішення про тимчасовий переїзд до кризової кімнати може стати першою сходинкою до зміни життя та подолання насильства.

Потреба в поміщенні постраждалих осіб до кризової кімнати виникає все частіше, адже потерпілі наважуються звертатись до правоохоронців за допомогою. Поліцейські негайно розмежовують сторони конфлікту, аби уникнути тяжких наслідків для життя і здоров’я членів родини.

Іноді потерпіла сторона вагається приймати рішення на користь кризової кімнати, адже не зовсім розуміє переваги цієї допомоги. На кожному виклику поліцейський з мобільної групи реагування на факти домашнього насильства розповідає про алгоритм поміщення осіб до такого тимчасового житла, про підтримку фахівців, а також можливість почати нове життя за сприяння профільних спеціалістів і держави.

Кризова кімната долає найголовнішу проблему вчинення насильства у сім’ї у випадках, коли потерпілій стороні не куди йти, немає підтримки від друзів і родичів. Коли особа наодинці залишається з проблемою домашнього насильства. Завдяки таким кризовим кімнатам стереотип про «нічого не змінити, таке життя з кривдником для мене норма» – руйнується.

Якщо Ви або хтось з Вашого оточення потребує допомоги через таке явище, як домашнє насильство, не замовчуйте та телефонуйте на спецлінію 102.

Все, що необхідно для поміщення осіб до кризової кімнати – це бажання почати нове життя, де немає місця домашньому насильству.

Відділ комунікації поліції Києва