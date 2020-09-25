Київські поліцейські припинили незаконну діяльність двох колекторських «кол-центрів

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмисникам, котрі організували роботу таких «установ», загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідчі столичної поліції спільно із працівниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України. За такі протиправні дії Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Як повідомив очільник столичних правоохоронців Андрій Крищенко, останнім часом до поліції стали надходити заяви від громадян щодо телефонних погроз від так званих колекторських фірм:

«У ході проведення слідчо-оперативних дій працівники поліції Києва за підтримки управління стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом прокуратури міста встановили кілька законспірованих кол-центрів, з яких здійснювалися дзвінки громадянам з погрозами та вимогами повернення коштів неіснуючих боргів. Дзвінки надходили і до людей, які не мали жодного юридичного відношення до таких фінансових зобов’язань. Уже встановлено близько 60 осіб, які там працювали та безпосередньо телефонували людям. Зараз усі вони допитані, з ними проводяться необхідні слідчі дії».

У рамках досудового розслідування проведено ряд обшуків за адресами офісних приміщень фінансових компаній та місцем проживання основних фігурантів. Слідчі вилучили комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи із персональними даними громадян та готівку.

«Після проведення необхідних процесуальних дій, відповідних експертиз та встановлення усіх обставин слідчі будуть погоджувати з процесуальними керівниками повідомлення про підозру зловмисникам» — додав генерал поліції Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва