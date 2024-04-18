Поліція перекрила канал постачання наркотиків до виправної установи на Рівненщині

Організували схему троє засуджених за скоєння аналогічних злочинів, які наразі відбувають покарання у виправній колонії. Як виконавців вони залучили ще одного засудженого та трьох осіб «з волі», які передавали в посилках та на побаченнях метадон і бупренорфін. У подальшому наркотики за гроші розповсюджувались серед увʼязнених.

Оперативники Департаменту карного розшуку встановили осіб злочинців. На території міст Києва, Луцька та Рівного було проведено 8 обшуків, у ході яких виявлено та вилучено метадон, 122 пігулки бупренорфіну, пістолети з набоями та інші докази вчинення злочинів.

Слідчі Нацполіції оголосили всім сімом фігурантам про підозру за незаконне придбання, зберігання з метою збут та незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), санкція якої передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чотирьом підозрюваним, які на даний час відбувають покарання у виправній колонії, змінено місце та режим утримання з метою нейтралізації їх впливу на інших засуджених.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

Департамент комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)