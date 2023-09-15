Побили та пограбували жителя Києва – двох зловмисників засуджено до 7 та 8 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва оголошено обвинувальний вирок двом зловмисникам, які побили та пограбували жителя Києва (ч. 4 ст. 186 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у липні минулого року двоє чоловіків за попередньо узгодженим планом вчинили напад на громадянина з метою заволодіння його майном.

Так, у вечірній час зловмисники підійшли на вулиці до потерпілого та спровокували конфлікт. Після цього почали наносити йому численні удари руками та ногами в область голови та тулуба. Продовжуючи протиправні дії, обвинувачені пограбували потерпілого.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіків визнано винними в інкримінованому злочині та засуджено до 7 та 8 років 1 місяця позбавлення волі відповідно.

До набрання вироком законної сили запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Київська міська прокуратура