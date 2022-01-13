Жителя Лубенщини судитимуть за доведення матері до самогубства

Доведення матері до самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, та необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження інкримінують 55-річному жителю Лубенського району. Обвинувальний акт стосовно нього за ч. 1 ст. 120 та ст. 128 КК України направлено до суду Лубенською окружною прокуратурою.

У вересні 2020 року чоловік, перебуваючи вдома у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту ударив матір, від чого остання впала на підлогу. Намагаюсь її підняти, син не втримав рівновагу та під час падіння спричинив матері тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Через кілька днів жінку знайшли в озері. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стало утоплення.

У подальшому правоохоронцями встановлено систематичне жорстоке ставлення сина щодо матері: неодноразово бив, позбавляв ліків, їжі, води, виганяв ночувати на вулицю, незважаючи на перенесення 81-річною потерпілою тяжкого захворювання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Лубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури