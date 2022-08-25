Кабмінівський «кріт» з ФСБ проведе 12 років за ґратами

На основі зібраної Службою безпеки доказової бази Шевченківський районний суд м. Києва засудив до 12 років позбавлення волі завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на фсб рф.

Фігуранта визнано винним у державній зраді. І окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності.

Нагадаємо, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.

Фігуранти передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Зрадники робили це не безкоштовно: російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних.

Після викриття СБУ фігуранти зізналися у скоєному.

Служба безпеки продовжує роботу на захист державного суверенітету і незалежності України. Жоден зрадник не залишиться безкарним!

Служба безпеки України