На Вінничині п’яний водій пропонував ₴10 тисяч за не притягнення до відповідальності

За нескладання протоколу про вчинення адмінправопорушення, водій з ознаками алкогольного сп’яніння запропонував поліцейським неправомірну вигоду. Тепер окрім адміністративної відповідальності чоловік нестиме й кримінальну.

За словами т.в.о начальника відділення поліції № 1 Жмеринського РВП Віктора Гончара, 24 грудня у Барській територіальній громаді поліцейські зупинили 29-річного водія автомобіля КІА за порушення правил дорожнього руху.

В ході спілкування з’ясувалось, що водій має ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували чоловіку пройти освідування на стан спʼяніння, від чого останній відмовився. Щоб уникнути відповідальності 29-річний мешканець Жмеринського району запропонував правоохоронцям 10 тисяч гривень.

Задокументувала кримінальне правопорушення слідчо-оперативна група.

Стосовно водія склали адмінматеріали за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області