Жителя Білгорода-Дністровського засуджено за низку крадіжок, шахрайство та грабіж

Правопорушник проведе за ґратами більше семи років.

Спочатку чоловік переліз через паркан до приватного домоволодіння 72-річного співмістянина і викрав з двору велосипед, тример та свійських птахів загальною вартістю понад 7800 гривень.

Пізніше, пошкодивши двері, він проник до господарського приміщення 27-річної співмістянки, звідки викрав газовий балон та електроінструмент. Загальна сума матеріального збитку, спричиненого жінці, склала понад 2300 гривень.

Далі, перебуваючи у дворі однієї з багатоповерхівок, зловмисник пошкодив замок на запаркованому легковику «ВАЗ» 35-річного місцевого мешканця, та викрав з салону автівки електроінструмент та автозапчастини загальною вартістю більше 10700 гривень. А зустрівши на вулиці свого 20-річного знайомого, попросив у нього телефон нібито для здійснення дзвінка, сказав почекати його на зупинці громадського транспорту і тихцем втік разом з гаджетом вартістю понад 4000 гривень.

Крім того, перебуваючи в дачному кооперативі селища Прибережне Шабівської ОТГ, правопорушник переліз через паркан до приватного домоволодіння 83-річного чоловіка, підійшов до господаря, який працював на присадибній ділянці, схопив за сорочку, штовхнув та зірвав з його шиї золотий ланцюжок з хрестиком вартістю більше 26000 гривень і втік.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його у процесуальному порядку. Ним виявився 31-річний житель Білгорода-Дністровського, що перебував на випробувальному терміні за вчинення крадіжки.

Поліцейські вилучили за місцем мешкання фігуранта частину чужого майна. Ще частину викраденого зловмисник встиг продати, а кошти витратити на власні потреби.

«Ми зібрали достатньо доказів злочинної діяльності чоловіка та під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули йому обвинувачення в умисному таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, поєднаній з проникненням у сховище, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану; умисному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, тобто шахрайстві, вчиненому повторно; відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, поєднаному з проникненням у сховище, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану. До суду правоохоронці скерували обвинувальний акт за ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Дослідивши надані поліцейськими докази, суд ухвалив вирок, яким визнав підсудного винним та призначив йому покарання у вигляді семи років та одного місяця позбавлення волі», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини