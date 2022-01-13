На Хмельниччині за шахрайство майже на ₴300 тис. судитимуть поліцейського
Хмельницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співробітника патрульної поліції за фактами шахрайства на майже 300 тис грн (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).
За даними слідства, поліцейський обіцяв допомогу у придбанні нового автомобіля місцевим мешканцям. Вони віддали йому ключі від свого старого авто, доплатили ще 4 тис доларів, але нову автівку так і не отримали.
Іншим потерпілим правоохоронець обіцяв продати неіснуючу зброю та чужий автомобіль. Вони передали йому кошти у вигляді завдатку.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами Хмельницької обласної прокуратуриTweet