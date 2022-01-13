На Хмельниччині за шахрайство майже на ₴300 тис. судитимуть поліцейського

Хмельницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співробітника патрульної поліції за фактами шахрайства на майже 300 тис грн (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, поліцейський обіцяв допомогу у придбанні нового автомобіля місцевим мешканцям. Вони віддали йому ключі від свого старого авто, доплатили ще 4 тис доларів, але нову автівку так і не отримали.

Іншим потерпілим правоохоронець обіцяв продати неіснуючу зброю та чужий автомобіль. Вони передали йому кошти у вигляді завдатку.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури