На протиправній діяльності викрито поліцейського та співробітника військкомату Чернівців

Встановлено, що на Буковині поліцейський та працівник військкомату за грошову «винагороду» допомагали ухилянтам перетинати державний кордон. За незаконні оборудки вони понесуть кримінальну відповідальність.

До Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація стосовно протиправної діяльності співробітника одного з районних відділень поліції та працівника військкомату Буковини. Встановлено, що спільники організували схему видачі документів медичного характеру громадянам призовного віку для уникнення від мобілізації та отримання можливості виїзду за кордон.

Змовники підшукували клієнтів серед військовозобов’язаних, охочих покинути країну під час війни, та пропонували їм за 2 500 доларів США знятися з військового обліку. Ділки надавали заключення військово-лікарської комісії, на підставі якого мобілізовану особу визнавали не придатною до служби у армії.

За вказаними фактами слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Працівники УДВБ, УСБУ в Чернівецькій області та ТУ ДБР затримали правоохоронця в процесуальному порядку під час отримання грошової «винагороди» від ухилянта та передачі йому документів.

За місцем мешкання та у службових кабінетах фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки. Під час заходів виявили та вилучили більше 23 000 євро та понад 11 000 доларів США.

Наразі затриманому фігуранту вже оголошено про підозру, а його спільнику готується вручення підозри. Досудове розслідування триває.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України