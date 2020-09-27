На Херсонщині повідомили про підозру виробникам фальсифікованого алкоголю та тютюнових виробів

Троє зловмисників організували «бізнес» у м. Херсон.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури припинили протиправну діяльність трьох жителів Херсона.

Правопорушники налагодили придбання, зберігання, транспортування та збут на території міста та Херсонської області незаконно виготовленої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції відомих торгових марок.

У липні 2020 року правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили більше тисячі літрів алкогольної продукції. Окрім того, були вилучені «чорнові» записи, бланки товарних чеків та гроші.

У п’ятницю, 25 вересня, фігурантам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України