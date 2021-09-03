Роменські поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому

Під час спільного розпивання алкогольних напоїв, між 54-річним мешканцем села Сміле та його 43-річним односельчанином раптово виникла сварка. Як результат — один з них потрапив на лікарняне ліжко, а інший зараз надає свої покази слідчим.

Як попередньо встановили співробітники Роменського районного відділу поліції, під час «застілля» між чоловіками раптово виникла сварка. У ході якої, 54-річний чоловік, не втримавши агресії, завдав удар ножем своєму супротивнику. У результаті чого 43-річного чоловіка із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

Наразі чоловіку вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Сумської області