П’ятьом особам, які перешкоджали мобілізаційним заходам на Запоріжжі повідомили про підозру

Учасники незаконної громадської організації навмисно спровокували конфлікт та здійснювали фізичний супротив роботі військових і правоохоронців при проведенні мобілізаційних заходів. У соціальних мережах фігуранти навмисно ширили фейкову інформацію щодо протиправної діяльності працівників поліції, ТЦК та СП.

Слідчі обласного главку поліції разом із працівниками управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України задокументували протиправну діяльність п’ятьох жителів обласного центру, які називають себе «живі люди». Вони є членами незареєстрованої громадської організації «Багнет Нації» та здійснюють інформаційно-підривну діяльність.

Метою цих так званих «правозахисників» є дискредитація повноважень працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також поліції. В інтернет-мережі вони поширюють неправдиву інформацію для створення у громадян хибної уяви та обурення щодо неправомірності дій військовослужбовців під час мобілізаційних заходів у регіоні. Штучно створений «активістами» деструктивний контент не тільки викликає негативне ставлення населення, а ще й підіграє ворожим пропагандистам у підготовці фейкових сюжетів про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Сьогодні, 14 травня, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. За результатами вилучено заборонену російську та радянську символіку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які будуть досліджені на наявність додаткових доказів і обставин їхньої протиправної діяльності.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили п’ятьом фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Одного з фігурантів затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найсуворіша санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Поліція Запорізької області