П’ятьом особам, які перешкоджали мобілізаційним заходам на Запоріжжі повідомили про підозру
Учасники незаконної громадської організації навмисно спровокували конфлікт та здійснювали фізичний супротив роботі військових і правоохоронців при проведенні мобілізаційних заходів. У соціальних мережах фігуранти навмисно ширили фейкову інформацію щодо протиправної діяльності працівників поліції, ТЦК та СП.
Слідчі обласного главку поліції разом із працівниками управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України задокументували протиправну діяльність п’ятьох жителів обласного центру, які називають себе «живі люди». Вони є членами незареєстрованої громадської організації «Багнет Нації» та здійснюють інформаційно-підривну діяльність.
Метою цих так званих «правозахисників» є дискредитація повноважень працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також поліції. В інтернет-мережі вони поширюють неправдиву інформацію для створення у громадян хибної уяви та обурення щодо неправомірності дій військовослужбовців під час мобілізаційних заходів у регіоні. Штучно створений «активістами» деструктивний контент не тільки викликає негативне ставлення населення, а ще й підіграє ворожим пропагандистам у підготовці фейкових сюжетів про суспільно-політичну ситуацію в Україні.
Сьогодні, 14 травня, правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. За результатами вилучено заборонену російську та радянську символіку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, документи та інші матеріали, які будуть досліджені на наявність додаткових доказів і обставин їхньої протиправної діяльності.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури повідомили п’ятьом фігурантам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України. Одного з фігурантів затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найсуворіша санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років ув’язнення. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.