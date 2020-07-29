Львівському «активісту-мінеру» загрожує до 6 років тюрми

11 червня 2020 року стало відомо, що львівський «активіст» Віктор Палас псевдозамінував будівлю ДБР у Львів, на Кривоноса, 6.

Тоді на місце виїхали вибухотехніки та слідчі, самої вибухівки не знайшли. Роботу апарату Державного бюро розслідувань було паралізовано не менш як на годину.

За такі «розваги» підозрюваному загрожує від 2 до 6 років в’язниці.

Журналісти «Діла» звернулись із відповідним запитом до ГУ Нацполіції Львівщини та довідались, що слідчим Личаківського відділку Нацполіції проводиться розслідування за фактом завідома неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 259 ККУ.

Окрім цього, Віктор Палас відомий тим, що вже перебував у виправному центрі на Івано-Франківщині у 2007-2008 р.р.. Тоді його засудили за привласнення коштів студентів. Тепер же горе-активіст «прославився» своїми провокаціями у медичних закладах. // Діло