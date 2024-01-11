Оголошено про підозру двом бойовикам т. зв. «лнр», які піддавали тортурам понад 500 людей у найбільшій катівні на Харківщині

Разом із російськими військовими вони облаштували в приміщенні агрегатного заводу Вовчанська «в’язницю», куди звозили з навколишніх населених пунктів громадян з активною проукраїнською позицією, зокрема й тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами. З-поміж них – літні люди. З бранців «вибивали» інформацію про противників окупації та військових Збройних Сил України.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили причетність до цих воєнних злочинів колишнього працівника охорони громадського порядку Рубіжанського міського відділу Головного управління МВС України у Луганській області та громадянина рф, так званого старшого оперуповноваженого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків міністерства внутрішніх справ самопроголошеної “лнр”. Саме вони приймали вказівки від агентів російського фсб, координували та брали участь у допитах полонених у катівні.

Людей незаконно утримували в непридатних для життя умовах, били гумовими палицями, виривали нігті та катували електричним струмом. Крім того, кати погрожували своїм жертвам вбивством та імітували їх розстріл, зав’язуючи полоненим очі та стріляючи з вогнепальної зброї біля їх голови. Так їх тримали місяцями, дехто з ув’язнених незаконно утримувався більше пів року. Люди, які перенесли ці жахіття, відмічали дні перебування в неволі й видряпували на стінах катівні ікони та слова з молитов.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора їм повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, що супроводжувалось жорстоким поводженням з цивільним населенням, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція даного злочину передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, поліцейські продовжують збирати докази причетності інших осіб, причетних до катувань цивільних у Вовчанську.

За матеріалами Головного слідчого правління

Національної поліції України