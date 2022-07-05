За підозрою в хабарництві ужгородського лікаря-нарколога взяли під варту та відсторонили від посади

За доводами прокурора Ужгородської окружної прокуратури лікаря-нарколога, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), взято під варту. Водночас слідчим суддею визначено особі заставу у розмірі майже 87 тис. грн. Крім того, чоловіка тимчасово відсторонено від займаної посади.

За даними слідства, один із працівників Закарпатського обласного наркологічного диспансеру за неправомірну вигоду погодився без проведення необхідного медичного освідування надати жінці довідку про те, що вона не перебувала за кермом транспортного засобу у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння.

Саме при отриманні хабаря у розмірі 5000 грн чоловіка викрили та затримали спільно зі співробітниками Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури подальше досудове розслідування здійснюють слідчі Ужгородського райуправління поліції ГУНП в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури